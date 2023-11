Enrique Méndez

Para cumplir los acuerdos con los aspirantes que no fueron postulados para las candidaturas a gobernador en siete estados y a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la dirigencia de Morena anunció el registró a los precandidatos únicos en la primera fórmula a la Cámara de Senadores.

De esta forma, la lista registrada ayer incluye a quienes no resultaron precandidatos a las gubernaturas, ya sea porque resultaron en segundo lugar en las encuestas o que, aun en primer lugar, se les aplicó el principio de paridad de género.

Así, los candidatos al Senado son en Ciudad de México, el ex jefe de la policía capitalina, Omar Hamid García Harfuch; Chiapas, la senadora Sasil Dora Luz de León Villard; Guanajuato, el ex procurador del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla; Jalisco, el ex delegado federal en la entidad, Carlos Lomelí Bolaños.

En Morelos, Víctor Aureliano Mercado Salgado, ex coordinador de asesores de Cuauhtémoc Blanco; Puebla, el coordinador de los diputados de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco; Veracruz, Manuel Huerta, ex delegado federal en el estado, y Yucatán, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat.

En el caso de Yucatán, si bien Camino Farjat es precandidata única de Morena, va en la segunda fórmula de acuerdo con el convenio de coalición con el Partido Verde, que lleva mano en la primera, que es buscada por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.