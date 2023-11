Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 30 de noviembre de 2023, p. 4

Valle de Santiago, Gto., Con el recuerdo aún fresco de las recientes encuestas con las que Morena y sus aliados definieron a sus virtuales candidatos a las gubernaturas de los estados, Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM), encabezó ayer un encuentro con simpatizantes de la 4T en Guanajuato, evento en el que los asistentes se dividieron entre quienes lanzaron porras a la virtual abanderada en el estado, Alma Alcaraz, y quienes, con cartulinas y a gritos, expresaron que la ganadora del proceso fue la senadora Antares Vázquez.

Pero las diferencias se apaciguaron cuando Sheinbaum Pardo llamó a la unidad, ofreció colaborar para mejorar salarios y la seguridad en la entidad, y lanzó una crítica directa a los gobiernos guanajuatenses.

No les ha ido bien últimamente, es que no ha habido buenos gobiernos, han decidido asumir una posición política en vez de ayudar al pueblo de Guanajuato, decidieron no coordinarse con el gobierno de México, que era mejor garantizar sus intereses políticos por encima de los del pueblo de Guanajuato, no hay coordinación en seguridad , sostuvo durante un acto en el centro de Valle de Santiago.

La oposición no cumplió

Por la mañana, en San Juan del Río, Querétaro, Sheinbaum indicó que está arriba en las encuestas porque la oposición no cumplió con sus promesas, a diferencia de la 4T. Enseguida, se pronunció por construir como una de las primeras obras del próximo sexenio, el Tren México-Querétaro, proyecto que quedó frustrado en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.