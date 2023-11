Arturo Sánchez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 30 de noviembre de 2023, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer su rechazo al cierre de la cuenta de la red social X del ex presidente Vicente Fox, aunque considera que el panista debe aprender a autolimitarse, en referencia a los comentarios misóginos hechos en la plataforma virtual por el ex mandatario sobre Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

No, está mal, no deben de cerrarla, yo siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir y más cuando se trata de la libertad de expresión , aseveró el jefe del Ejecutivo al responder preguntas sobre el tema en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.

Recordó que cuando fue cerrada la cuenta de X, entonces llamada Twitter, del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, también se opuso.