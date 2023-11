Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de noviembre de 2023, p. 4

La precandidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM), Claudia Sheinbaum, subrayó que aunque los opositores se dicen feministas, cuando se trata de hablar de ella aseveran que siempre le tira línea el Presidente, y que no tiene criterio ni ideas propias . Las críticas de la oposición, respondió Sheinbaum, son porque no tienen otra cosa qué decir. No pueden explicarse cómo es que vamos tan arriba en las encuestas .