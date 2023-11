Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de noviembre de 2023, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la reunión privada que tuvo en Palacio Nacional el martes con Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), afecte la equidad de la contienda electoral de 2024.

Informó que se trató de un encuentro en términos de amistad, en el que hablaron de temas personales, familiares y hasta de achaques del mandatario, y remarcó que si se lo prohíben, dejaría de recibirla.

–¿No fue inadecuado reunirse en día hábil? -se le preguntó en la mañanera de ayer.

–No, porque es una visita que no tiene nada que ver, aun cuando se dé aquí (en Palacio Nacional), con cuestiones partidistas. No me estoy pronunciando a favor que la gente vote por ella, no lo hago, eso lo va a decidir la gente –respondió.

–¿La vamos a ver más seguido aquí? –se le insistió.

–No creo, no creo. Ella cuando quiera venir. Más adelante a lo mejor sí (en alusión a un posible triunfo), pero eso lo va a decidir el pueblo, el pueblo manda en la democracia –añadió.

El jefe del Ejecutivo reafirmó que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México no sólo es una amiga a la que conoce desde hace 23 años, sino que es la dirigente del movimiento al que pertenezco , por lo que no descartó futuras reuniones.