H

ablar de poesía es como no hablar de nada y como si del todo –no nosotros, no nadie– el Todo hablara. Tal ocurre con todo libro de poesía, tal ocurre con –todo oídos– cada lector o autor de poesía, de poemas.

Lector/autor, la même chose, la misma cosa. Poetas sólo aquellos que nos hacen, por derivación, por participación, poetas ser. Ser luego de él, ella (los autores), lo más próximo a lo que vive, a lo que siente, a lo que experimentan, a lo que les es o ha sido dado. Ante tales excesos de cordura, que cómo a la locura se parecen, nuestro agradecimiento.

Agradezco al oído que es Alberto Paredes (los Paredes, perdonarán la gracejada, oyen) el haberme invitado a escuchar la música de lo que en clave de soles –enclave de soles, enclave de soledad acompañada– ciertamente le pasa, y que esa música, esos soles, inunden y atraviesen las paredes, haciendo del espacio tiempo y de éste sugerencia, cuando menos, de duración un algo más que eso. La cortesía, la deferencia, la sensatez de ser, amplia y profundamente, claro con quien se pare enfrente, en este caso yo, simple lector, un yo casi sin habla ante lo que se habla, se le habla, ante lo que no sé pero me dice.

No bordaré más en el vacío (pero el vacío nos borda, nos aborda, nos desborda; si no, ¿cómo poesía?, ¿cómo?). Pisemos firme en esta alfombra mágica que firme nos avisa que vivido no hemos, soñado sí, y que volamos; si no, ¿cómo vivimos?, ¿para qué?