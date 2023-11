Tal como se preveía (¿tal como estaba calculado?), no alcanzó mayoría calificada en el Senado ninguna de las tres propuestas enviadas por el presidente López Obrador para sustituir a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Quien haya decidido construir una carrera política de primer nivel para un ex jefe policiaco de antecedentes contrarios a la regeneración nacional le ha regalado lo siguiente: legitimidad en la contienda morenista por la jefatura de Gobierno, revestimiento de disciplina partidista al reconocer a Clara Brugada como candidata, protección por seis años en el Senado y disponibilidad para pedir licencia en la cámara legislativa para convertirse en poderoso secretario de Seguridad Pública.

García Harfuch no ha esclarecido nada respecto al papel que jugó antes y después de la noche trágica de Iguala, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos. Tampoco cuenta con un historial político e ideológico, de lucha popular y compromiso social (más bien, lo contrario), que lo legitime para el súbito lanzamiento que se ha dado desde el mando claudista y que se formalizó ayer (luego de que Sheinbaum había visitado Palacio Nacional) con la aceptación expresa que hizo García Harfuch de la postulación derivada de las reglas morenistas aplicables a los varones que no fueron candidatos a gobernar por reglas de género.

Subsisten las mismas razones por las cuales hubo un amplio rechazo desde posiciones de izquierda a la fuerte tentativa de postular para el gobierno capitalino al ex jefe policiaco, de historial garcialunista (sobre todo, en la vertiente de Luis Cárdenas Palomino), peñista y claudista.

yer se confirmó la incongruente decisión de las alturas morenistas de habilitar a Omar García Harfuch como un activo político creciente, con gran futuro, ya no sólo administrativo, al colocarlo como aspirante preferente a una senaduría por la Ciudad de México.

Ahora, tal como se preveía, el Presidente de la República deberá enviar una segunda terna de propuestas y, si otra vez no se alcanza mayoría calificada o el proceso legislativo se empantana, López Obrador podrá designar a la nueva ministra, porque así lo faculta la Constitución. Véase por dónde se vea, un escenario plenamente favorable para el titular del Poder Ejecutivo federal.

Sin explicación alguna fue cancelada la presentación en Guadalajara (no en la FIL, sino en la sucursal Chapalita de las Librerías Gonvill) del libro El amo de Jalisco, del periodista Ricardo Ravelo. No sólo eso: la misma cadena de librerías (31 en el país) anunció que no pondrá a la venta los ejemplares del texto que lleva como subtítulo Un gobierno con estructura criminal y que detalla ampliamente la situación de esa entidad bajo el mando de Enrique Alfaro.

Otras librerías jaliscienses también retiraron la original disposición de colocar en sus estanterías de venta el mencionado libro. Así lo señaló Ravelo en su cuenta de X: “También me informó la editorial Inefable que todas las librerías de Jalisco rechazaron vender el libro. Es un bloqueo general al libro El amo de Jalisco. Acuso directamente a Enrique Alfaro de este golpe bajo y nefasto contra la libertad de expresión”.

La presentación, sin embargo, se hará a través de redes sociales este sábado a las 18 horas, como estaba originalmente programado, con la participación del autor, Ravelo, y el firmante de esta columna. Para más detalles, puede verse la entrevista de este miércoles con el propio Ravelo en https://goo.su/Ul2Qwt.

Y, mientras en el Congreso de Nuevo León hasta gases lacrimógenos son lanzados en la ruda pelea por el poder en el contexto de la designación del interino de Samuel García, ¡hasta mañana!

