os partidos políticos comenzaron el reparto de premios a los disciplinados, castigos a los rebeldes y coscorrones a los que, habiendo sido tentados por el canto de las sirenas, rectificaron a tiempo. En Morena, tendrán un escaño en el Senado los candidatos a gobernadores que fueron sacrificados por el Tribunal Electoral federal como resultado de su decisión de que debían ser cinco mujeres las candidatas entre las nueve gubernaturas en juego, en aras de la paridad de género, o que quedaron en segundo lugar en las encuestas. El partido registró en Guanajuato a Ricardo Sheffield, a Verónica Camino en Yucatán, en Jalisco a Carlos Lomelí, en Morelos a Víctor Aureliano Mercado, en Puebla a Ignacio Mier, en Veracruz a Manuel Huerta y a Sasil de León para Chiapas. Y, por supuesto, Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Iba en primer lugar de las preferencias en las encuestas, según Morena, pero tuvo que ceder su lugar a Clara Brugada, por ser mujer. Forman el escuadrón de los pluris, no tendrán necesidad de hacer campaña, sólo acto de presencia en los eventos donde y cuando se les requiera. A partir de septiembre estarán cobrando sus sueldos y prestaciones de más de 250 mil pesos al mes. Faltan los premios mayores a los candidatos que perdieron frente a Claudia Sheinbaum y se disciplinaron, unos más, otros menos: Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, este último anda desaparecido. Recibieron de Claudia Sheinbaum una tarea en la campaña, el premio podría terminar en castigo, dependerá de las cuentas que entreguen. Marcelo Ebrard sigue haciendo olas y le puede tocar coscorrón.

Don Beltrone

Manlio Fabio Beltrones presidió la asamblea de la Cámara de Diputados que privó de fuero al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Antes había sido gobernador de Sonora y cumplió una extraña misión en Tijuana del presidente Carlos Salinas de Gortari en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Es de los dinosaurios que sobreviven al desastre del PRI. Alito Moreno lo quiere revivir obsequiándole un lugar en el Senado. Por eso le cedió al PAN la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, quiere manotear los cargos en el Congreso. Por su lado, el panista Marko Cortés traerá a México al prófugo Ricardo Anaya. No se presentará hasta tener su acreditación de senador, no vaya a ser la de malas y se tope con algún agente de la Físcalía General de la República. Mmm. Me dejé llevar por el entusiasmo. Puede volver ahora mismo sin preocupaciones.