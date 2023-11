Exigen alto a la masacre del pueblo palestino

l Estado de Israel debe prolongar el cese el fuego en Gaza para continuar con el intercambio de rehenes. Exigimos alto a la masacre del pueblo palestino, que desde el 7 de octubre deja un saldo de al menos 16 mil muertos. Nos solidarizamos con Cinthya Nixon, protagonista de la serie Sexo en la ciudad, en huelga de hambre con este mismo llamado, junto con otras siete personas, enfrente de la Casa Blanca en Washington. Respaldamos a Susan Sarandon y Melissa Barrera, quienes padecen represalias debido a su denuncia del genocidio en Gaza.

María del Carmen Farías, Martha Ofelia Galindo, Verónica Volcow, Laura de Ita, Liz Gallardo, Vanessa Bauche, Yuriria del Valle, Leticia Pedrajo, Lucy Rendón, Alejandra Villarruel, Viridiana Bernal, Ángeles Marín, Pilar Ixquic Mata, Aleyda Gallardo, Tania Olhovich, Angélica Valero, Clara Ferri, Valentina Leduc, Bertha Navarro, Jacaranda Correa, Lídice Rincón Gallardo, Gabriela Domínguez Ruvalcaba, MariCarmen de Lara, Saudi Batalla, Juan Carlos Rulfo, Federico Campbell Peña, Eduardo Lizalde Farías, Antonio Gritón, Eduardo Rivas, Gustavo Chávez y Miguel Ángel Corona Reynito

George Harrison y el oficio de morir en paz

Hace 22 años, el 29 de noviembre de 2001, el Beatle místico se fue de este mundo material. George Harrison reflejó en sus canciones un gran misticismo. Entre otras muchas cualidades, George se preparó para morir. Recuerdo que antes de ir al viaje a través del Universo, expresó una frase que me impactó: estoy preparado para morir. Conozco lo que viene . Lo admiro mucho e irremediablemente todos los días, esté donde esté, escucho Here Comes The Sun.

El lunes 12 de noviembre, en la ciudad de Nueva York, se había reunido por última vez con Paul y Ringo. Hablaron de los comienzos en Liverpool, de su estancia en Hamburgo, de The Beatles. Habían reído y bromeado. Por fin, estaban en paz.

George Harrison disfrutaba del recuerdo de una proeza musical y humana incomparable. Entre la realidad y el sueño, lo consciente y la penumbra, Harrison podía permitirse recordar al cuarteto, con amor y sin rencores.

George estaba preparado para morir, se sabía amado por millones de personas en todo el planeta. Se disponía a abandonar un lugar al que siempre consideró una escala solamente.