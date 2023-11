E

s tarea imposible enumerar más de un puñado de individuos que hayan infligido mayor daño a la humanidad que el perpetrado por el fallecido Henry Kissinger. El 27 de mayo pasado se demostró la invalidez de la máxima que reza: no hay mal que dure 100 años. Su deceso, acaecido ayer, no pudo producirse en un momento más simbólico: horas antes, un grupo de senadores republicanos impulsó una resolución legislativa que establece que la Doctrina Monroe, el código que justifica la intervención diplomática, política y armada de Washington en todos los países de América Latina y el Caribe, es un principio duradero y vigente de la política exterior de Estados Unidos. Fue como si esta moción coronara su centenaria labor de aniquilar toda soberanía que no sea la estadunidense, y pudiera entonces retirarse en paz.

Como secretario de Estado durante las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford, como académico y como consultor privado durante medio siglo, este personaje organizó e instigó algunas de las mayores matanzas que haya contemplado la historia, y su papel como mentor de varias generaciones de la oligarquía estadunidense garantiza que sus ideas sigan causando muerte y miseria tras su desaparición física. En cada uno de los asuntos en los que intervino se puso del lado de los déspotas y los asesinos, dejando tras de sí una estela de muerte, sufrimiento y demolición de los derechos humanos. Su longevidad y su persistente influencia en los círculos de poder le permitieron dejar una impronta tan profunda como nefasta en el planeta.