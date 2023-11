Jorge Caballero

Jueves 30 de noviembre de 2023, p. 9

Después de anunciar su presentación para enero del próximo año, los fans del dueto español Fangoria, integrado por Alaska y Nacho Canut, agotaron las localidades en unos cuantos días, por lo que tuvieron que abrir otro concierto en el hermoso escenario del Teatro Metropólitan, o sea que Fangoria actuará los próximos 18 y 19 de enero con su gira Un poco de todo.

En conferencia de prensa, a pregunta de La Jornada, María del Olvido Gara Jova, mejor conocida como Alaska, sobre su vigencia de ser una figura de la modernidad musical en España, dijo: “No sé no estar interesada en lo que me está pasando. Es inevitable que si estoy viva y en el año 2000 existe un señor que se llama Daddy Yanky, que puede gustar o no, pero ahí está, es una influencia –positiva o negativa–; salen los Maneskyn, vives, existes y los ves. Todo lo que ocurre musicalmente en el cine, la televisión, en todos los medios te influye. Desde 2020, año que coincide con la pandemia, ha resurgido un pop muy electrónico”.

Agregó: Fue muy sorprendente ver a The Weeknd, un hombre negro que tendría que estar haciendo música urbana e hizo unas canciones pop electrónico europeo como de los ochentas, y a partir de ahí mucha gente como Dua Lipa o Bizarrap han recurrido a él; incluso, gran parte del pop y determinandos ritmos latinos que antes eran más puros, ahora son electrónica pura. Como que el mundo se ha confabulado para ponerse de nuestro lado. No podemos estar más felices y sentir tantas influencias y a la vez estar en nuestra onda .