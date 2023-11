Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Jueves 30 de noviembre de 2023, p. 8

Con la participación de Ismael Carvallo Robledo y el pianista Alejandro Mercado, la noche del martes en Cineteca Nacional concluyó la minigira de la cinta Bill 79, película basada en hechos reales en la que se narra el viaje realizado por el jazzista Bill Evans a un poblado argentino para dar un concierto en 1979, poco después de los suicidios de su hermano y el de su ex mujer, el considerado pianista de jazz más importante de su generación, se encuentra con la dictadura militar, mientras lidia con su adicción a la heroína y recuerdos/alucinaciones comienzan a atormentarlo.

Ismael Carvallo Robledo, director del Espacio Cultural San Lázaro y especialista sobre la vida y obra del músico estadunidense Bill Evans, encabezó la charla posterior a la proyección de la película en compañía del pianista Alejandro Mercado. Carvallo Robledo leyó un texto que realizó hace 10 años sobre Evans, en el que se le preguntaba por qué nunca aparecía sonriendo en las portadas de sus discos, siempre lo mostraban tímido, reservado, triste: así es, de tres o cuatro fotografías que me toman, en una sonrío, pero siempre escogen en la que no estoy riendo .

Conciertos de jazz

Posteriormente, informó el inicio de las proyecciones de Bill 79: “Desde el Espacio Cultural San Lázaro promovemos infinidad de actividades culturales en las que hay una participación activa de conciertos de jazz. Yo, en particular, tengo una devoción muy especial por Bill Evans a quien le tengo una pasión adolescente. Todos los días me levanto a buscar a ver si hay algo nuevo de él. Hace como cinco meses me topé con el adelanto de Bill 79. Me puse a buscar la película como desesperado y en cosa de dos días contacté a Diego Gentile, el actor que interpreta a Evans, quien me dio los datos del director Mariano Galperin y le propuse hacer algo con su película, esa es la historia del porqué estamos aquí”.