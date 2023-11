En el pronóstico del informe trimestral se sigue esperando que las inflaciones general y subyacente continúen reduciéndose, no obstante, mientras en el informe previo se anticipaba que ambos indicadores se situarían en niveles cercanos a 3 por ciento en el cuarto trimestre de 2024, ahora se prevé que ello ocurra en el segundo trimestre de 2025.

Ante este panorama, Rodríguez Ceja aseguró que las puerta se han abierto para que en las primeras reuniones de política monetaria de 2024 se ponga sobre la mesa la posibilidad de comenzar con un ciclo de disminución a la tasa de interés de referencia , la cual actualmente se encuentra en un nivel histórico de 11.25 por ciento.

No obstante, advirtió que persisten riesgos, y si bien se ha avanzado en el control de la inflación aún enfrentamos retos, nuestra tarea no ha concluido. Consideraría que una posibilidad es que este proceso de reducción de tasas pudiera no ser de manera continua, pero eso lo iremos viendo conforme tengamos más datos e iremos evaluando si hay la necesidad de hacer una pausa en algún momento dependiendo de las condiciones .

Por su parte, Jonathan Heath, subgobernador del BdeM, indicó que si hay un ajuste a la tasa de interés en el primer trimestre éste debe ser “fino“ y basado en evidencia de que la inflación sigue mostrando signos de disminución, además de que debe aplicarse con cautela y mucha prudencia, pues para llegar a la meta aún hace falta entre uno y un año y medio.

Nos queda mucho camino por delante.

Irene Espinosa, subgobernadora del banco central, manifestó su inconformidad por el cambio en el mensaje de política monetaria, pues desde su punto de vista no hay necesidad de sugerir que la tasa de interés puede comenzar a disminuir desde el primer trimestre del año, pues el mercado ya había descontado que podría suceder en mayo próximo.