Aunque no logró vencer a su rival en turno, Paul, campeón en Estocolmo el año pasado y 13 de mundo, es uno de los pocos que puede presumir igual nivel en los encuentros con Alcaraz, a quien venció en el Master 1000 de Canadá en 2021 y 2022 y ante el cual perdió en Miami y Cincinnati en 2023.

A pesar de que no jugó su mejor tenis, el chico de la eterna sonrisa se ganó los corazones de los aficionados que acudieron al llamado.

El oriundo de Murcia, que conquistó Wimbledon a los 20 años al vencer a Djokovic, comenzó un poco errático el primer set con algunos errores no forzados que alargaron el parcial hasta el tie break, del que salió victorioso.

Si bien Alcaraz y Paul no convocaron a los más de 40 mil espectadores que logró Roger Federer en 2019, sí erizaron la piel de los fanáticos que asistieron al inmueble.

Es algo único jugar aquí, me sentí muy especial, saqué mi teléfono para grabar el momento y que no se me olvide nunca. Ha sido un gran reto, pero al final logramos golpes espectaculares , expresó Alcaraz.

Por su parte, la tenista griega Maria Sakkari derrotó 6-3, 6-4 a la danesa Caroline Wozniacki en el duelo que abrió la jornada tenística en el coso de Insurgentes.

La flamante campeona del Abierto de Guadalajara hizo válidos los pronósticos y triunfó ante un público entregado a su juego.

Sakkari se llevó el primer parcial en 30 minutos ante una rival que, pese a estar en el sitio 243 del ranking, mostró buen tenis.

Wozniacki, ex número uno del orbe, no se dejó impresionar por la ahora novena y ofreció resistencia durante una hora y 14 minutos.

Una vez culminados los partidos, los jugadores recibieron sus trofeos, una playera de la selección nacional y un sombrero de charro.