Miguel Fernández Martínez

Jueves 30 de noviembre de 2023

La Habana. Representantes del colectivo mexicano Pueblo a Pueblo llegó por cuarta vez a Cuba en lo que va del año, cargados de medicinas, útiles escolares y otras donaciones.

Este viaje es un acto de solidaridad que tiene que ver no sólo con el pensamiento y la doctrina, sino con el aterrizaje de la doctrina. No es sólo decir que hay que hacer las cosas, sino hacerlas, y este grupo tan extraordinario que es Pueblo a Pueblo no se queda con los brazos cruzados; va y hace cosas en la medida en que puede y es un ejemplo para otros, coincidente con la política del gobierno mexicano, que es de solidaridad con los países latinoamericanos , expresó el escritor, jurista, abogado y político mexicano Bernardo Bátiz, de visita en la isla.

En este cuarto viaje de Pueblo a Pueblo a La Habana, que se realizó del 16 al 19 de noviembre pasados, viajó un grupo de educadores procedentes de Monterrey, Nuevo León, con sus maletas cargadas de medicamentos –analgésicos, antibióticos, vendas, medicamentos para enfermedades crónicas, entre otros– y útiles escolares destinados a niños en la educación primaria.