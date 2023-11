En el segundo volumen, Tierra de nadie, se desarrolla también la violencia, pero ya no es la de una sola ciudad, sino también la que sucede en toda la franja fronteriza del norte del país. Sobre todo esa violencia que produce la soledad .

En el primer volumen, Los límites de la noche, Parra se propuso reflejar ciertos aspectos que a finales de los 90 no se veían en Monterrey, como el incipiente surgimiento de la delincuencia y la violencia, en contraste con lo que decían los políticos y empresarios, quienes sólo veían una ciudad ordenada y pacífica , comentó el autor. Ese primer libro incluye dos cuentos fronterizos , escritos durante el tiempo que Parra vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El tema en general de ambos es la violencia y la venganza.

Parábolas del silencio se propone dar voz a los que no la tienen, como los vagabundos y los teporochos que viven en el norte del país. La idea es retratar su vida cotidiana, marcada por la violencia y la tragedia .

En Desterrados se reúne una serie de relatos publicados originalmente en distintas revistas, que van desde cuentos eróticos hasta tragedias familiares.

Siempre me ha interesado lo que se vive en la calle, la desigualdad como generadora de violencia y que se experimenta en el país y toda América Latina , explicó Parra. Me interesan las historias de esa gente anónima, aunque también abordo historias cotidianas familiares. Ignoro por qué, pero de manera natural me inclino más por la tragedia, por las historias fuertes o violentas .