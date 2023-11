La también gestora cultural reitera que En el umbral es un ensayo de la materia de la que está hecha el arte de hacer danza. Es una mirada sincera del quehacer dancístico porque sólo hablo de lo que sé, de lo que me consta, de lo que he vivido como bailarina, coreógrafa y directora .

Es una pasión misteriosa que nos guía por un camino que considero sagrado, pues se vincula con un ser más íntimo y genuino. Creo que si el arte transforma a la sociedad, que tiene una experiencia estética del arte, me interesaba dejar por escrito el gozo que produce la danza. Es una de las experiencias poéticas más inmediatas que podemos transmitir al público: si el arte cambia es por ese toque que tiene hacia tu propia intimidad .

En 145 páginas, Lugo comparte su sentir en torno a una disciplina que ha sido su pasión y “porque sentimos esa vocación a la danza, cuando en general hay muy pocos apoyos, bailamos en pisos duros, no hay trabajo de bailarín, es decir, hay muchos aspectos en contra y nosotros decidimos bailar.

“Creo que todos los que hacemos danza y contamos con una producción importante deberíamos compartir nuestra experiencia, porque los jóvenes –me lo han dicho– no tienen información para hacer sus proyectos y sus tesis. Hay muy poca reflexión en torno a la danza y este libro lo hice con esa intención”, explica a La Jornada la coreógrafa y actual directora del Centro de Producción de Danza Contemporánea.

Incertidumbre sobre el porvenir

La creadora, quien ha realizado más de 60 obras, escribió el texto durante la pandemia ante la incertidumbre sobre el porvenir. No sabía qué venía, me sentía muy frágil y pensé que tenía la obligación de compartir mis reflexiones acerca de la danza con mis alumnos, colegas y amigos, y que podría ser útil para alguien .

Egresada de la carrera de ballet del Inbal, Cecilia Lugo (Tampico, 1955) es un referente obligado en el panorama de la danza mexicana, ya que incursionó desde muy pequeña en la disciplina. Comencé en este oficio de bailarina a los 8 años y desde entonces he desplegado una larga trayectoria que me ha llevado a muchos lugares y escenarios .

Recordó también que cuando tenía 4 años, su abuelo la llevaba a bailar a una plaza de Ciudad Madero. La danza como actividad lúdica me interesó desde muy pequeña. Me gustaba moverme y toda la vida me ha gustado bailar .

Cecilia Lugo realizó estudios en Nueva York y en La Habana. Tiene una licenciatura en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y otra más en artes escénicas por la Universidad de Guadalajara.

En su trayectoria como bailarina formó parte del Ballet Folklórico de México y de la Compañía Nacional de Danza. Fue invitada a participar como solista en el Ballet Teatro del Espacio. En 1986 fundó Contempodanza, una de las compañías de danza contemporánea más sólidas e importantes del país. Durante más de 36 años ha mantenido una estabilidad profesional, inusual en una compañía independiente.

En el umbral de lo sagrado: Reflexiones teóricas de la danza desde la práctica escénica se presenta hoy a las 19 horas en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes.