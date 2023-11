“El problema que tienen es que Ernestina también le entró al tema (del combate) de la corrupción, y particularmente de la corrupción relacionada con el tema inmobiliario que hubo en décadas pasadas en la Ciudad de México. Un modus operandi que usa el PAN en muchos lugares, y particularmente el PAN de la Benito Juárez, que hoy tiene la coordinación parlamentaria de la Cámara de Diputados”, dijo Sheinbaum en una clara referencia al coordinador panista en San Lázaro y ex jefe delegacional de esa demarcación, Jorge Romero.

Durante una conferencia de prensa tras concluir un encuentro con simpatizantes morenistas en San Juan del Río, Querétaro –donde gobierna Acción Nacional–, la ex jefa de Gobierno explicó que dicho modus operandi consiste en dar permisos para construir edificios con pisos de más a cambio de departamentos, así de sencillo y así de trágico. Y Ernestina Godoy se puso a investigarlos, por eso no la quieren ratificar, pero se merece la ratificación, y si no, pues es un tema político. Y la unión (del PAN) con el PRI es por el tema que tienen .

Recalcó que sin el trabajo de Godoy no se hubiera logrado la reducción de 50 por ciento en homicidios en la Ciudad de México, por lo que reiteró: es una de las mejores fiscales, si no es que la mejor fiscal del país .

Por otra parte, ayer Godoy, encabezó la reapertura de la coordinación territorial de Milpa Alta, donde expuso la importancia de que estos espacios sean reacondicionados para que la ciudadanía reciba la atención que merece.