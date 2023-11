Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 30 de noviembre de 2023, p. 30

El pago de pensiones vitalicias para magistrados, laudos laborales, la inflación y diversas obligaciones administrativas han provocado un déficit presupuestario al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA), que alcanza 114 millones 587 mil 388 pesos de 2020 a 2022, informó su titular, Estela Fuentes.

Si bien dicho déficit se ha solventado con un fondo de contingencias laborales, éste ya se encuentra agotado .

Según cálculos del TJA al cierre de este año, se prevé un déficit adicional de 33 millones de pesos, que implican meramente obligaciones laborales por pagos ineludibles , los cuales se tendrían que cubrir con el presupuesto de 2024.

Ante la falta de recursos, la magistrada presidenta pidió un incremento presupuestal al Congreso local del orden de 666 millones 426 mil 772 pesos.

Asimismo, señaló que se requieren mil millones de pesos para la construcción de una sede, pues, a decir de la magistrada, es el único órgano autónomo local que no cuenta con ella. Si bien, comentó, el gobierno capitalino donó un predio en la zona de San Antonio Abad, éste no puede ser ocupado ni se puede iniciar la construcción, no sólo por la falta de recursos, sino también porque el Grupo Lucha Vecinal Anáhuac lo mantiene bloqueado con el argumento de que las autoridades les prometieron la construcción de vivienda popular.