E

l cuadro electoral ha sido presentado en sociedad. Los actores principales están iniciando sus representaciones frente al votante. Los contendientes y sus acompañantes afinan sus voces y vestuario para llamar la atención de los diferentes auditorios a los que piensan atraer. Los quieren en sus cercanías y prestos al apoyo de sus visiones y programas concretos. Creen tener las propuestas y el atractivo que los conducirán a ocupar los distintos y muy numerosos cargos públicos en juego. La Presidencia de la República es la pieza central de esta disputa. El punto de fuga hacia donde tienden los intereses de mayor peso. El elemento central, alrededor del cual se irán afiliando todas las demás, sin distingo de partido. La fuerza gravitacional que despliega se irradia por todos los confines. La tornan, entonces, tan irresistible como para no despegar la mirada de ella.

Pero las demás posiciones, miles de ellas, completan el panorama de eso que bien puede llamarse tablero del poder. Y ahí, por dentro y por fuera, forman todo ese enjambre de ansias y ambiciones que emplearán gran cúmulo de energía e imaginación para lograr subirse al carro de la momentánea, actual historia. Una que puede también convertirse, por el mismo empuje transformador que la precede, en otra que trascienda y se empareje con la corriente principal, la que puede tildarse como recordable. Gubernaturas, presidencias municipales, síndicos, legisladores locales y el gran conjunto de senadores y diputados federales. Todas estas últimas posiciones y sus ocupantes que darán vida al central Congreso de la Unión. Ese otro poder, complemento indispensable del Ejecutivo para que, juntos, puedan delinear los fundamentos y formas legales del quehacer público. Ahí, en ese espacio reglamentado, le dan forma a un rejuego de pasiones que se apiñan en la llamada campaña electoral, ya en movimiento.

Y eso es precisamente el cuadro que ya se puede distinguir con claridad suficiente como para dar cauce y formar las ideas que le darán cuerpo y sustancia a esta enconada lucha por el poder.