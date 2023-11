Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de noviembre de 2023, p. 15

En el país, tres de cada 10 personas que viven con VIH no lo saben, 40 por ciento de los que sí conocen su condición serológica no están en tratamiento y la mitad de quienes reciben medicamentos aún no logran la supresión viral, expuso Aids Healthcare Foundation (AHF) México.

Guillermo Bustamante Vera, coordinador de Programas de País de AHF México, sostuvo que cada vida, cada persona importa. No debemos limitar ningún esfuerzo para preservar su salud; debemos tener presentes las metas de 2030 y trazar con firmeza la ruta hacia un país libre de sida, donde todas las personas sean responsables de su sexualidad, gocen del derecho a la salud y sean absolutamente respetadas .

A pocos días del 1º de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida, AHF México lamentó que los tres indicadores claves mencionados no se han modificado en comparación con 2022 .

Anunció que para recordar que la pandemia de VIH/sida aún no termina y unir fuerzas y acelerar acciones que nos permitan alcanzar las metas 2030 de Onusida , el próximo viernes se realizará una carrera nocturna de 5 kilómetros en la primera sección del Bosque de Chapultepec.