La precandidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, descartó que las recientes declaraciones del ex presidente Vicente Fox, que fueron calificadas como violencia de género, le afecten en su precampaña; incluso, se pronunció porque sancionen al ex mandatario.

“Ahora que se habla tanto de la violencia política hacia Mariana, que es reprobable, pues el presidente Fox hacia mí ha sido…digo, el presidente Andrés Manuel ha sido un hombre violento, incluso Fox también ahí puso un tuit fuera de lugar”, señaló.

–¿Las declaraciones de Fox le están afectando a su precampaña? –se le preguntó.

–A mí no, a mí no, porque yo no soy Fox, a mí qué, que lo sancionen, pase lo que pase; yo he dicho: si tocan a una, tocan a todas, soy clara en ese sentido.