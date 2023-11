Sostuvo que los modelos de país que están diseñados para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento del pueblo no tienen futuro; o pueden mantenerse transitoriamente, pero eso no lleva a la paz, a la tranquilidad, a la gobernabilidad, y mucho menos a la felicidad de los ciudadanos .

Estoy seguro de que va a haber continuidad con cambio; va a ser muy difícil un retroceso, sinceramente no lo veo, aunque la política no es ciencia exacta, es de aproximación. Pero le tengo mucha confianza al pueblo de México , declaró en la mañanera de ayer.

Para dejarlo a los jóvenes, de cómo sí hay de otra, que no nos manipulen haciéndonos creer que el modelo neoporfirista, neoliberal, o lo que ya están queriendo volver a imponer; que no intervenga el Estado, que se privatice todo, que no haya intervención pública, que si quieres estudiar tienes que pagar, que si quieres curarte, tienes que pagar. ¡Ah!, y que, si te manifiestas defendiendo los derechos sociales, la mano dura, la represión. No, eso no funciona . Rechazó los modelos que apuestan por las privatizaciones, la atención sólo a las minorías, a que unos cuantos hagan negocios y a los influyentismos para que se enriquezcan los más allegados al poder.

Por otro lado, interrogado de la posibilidad de que el priístas Manlio Fabio Beltrones se lance como candidato al Senado, apuntó: rodos tienen derecho a participar y no hay que impedírselo a nadie, sino dejar que sea el pueblo el que resuelva, tenerle confianza a la gente .