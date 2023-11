Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de noviembre de 2023, p. 6

El pleno del Senado votará este miércoles la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El dictamen que establece la idoneidad de Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos para ocupar el cargo quedó ayer en primera lectura, luego de ser publicado en la Gaceta Parlamentaria desde la noche del lunes.

En su regreso a esta cámara, Ricardo Monreal expresó que no es deseable que el titular del Ejecutivo federal designe a la ministra que habrá de sustituir a Arturo Zaldívar, pues eso sería declinar a la responsabilidad parlamentaria.

A mí no me gustaría renunciar a mi responsabilidad de elegir a la ministra, no me gustaría que el Presidente asumiera una facultad por la omisión del Senado , puntualizó.

El dictamen publicado establece que las tres aspirantes cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ser ministras de la Corte.

Apoyo de dos terceras partes

La designación requiere el sufragio a favor de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, en una votación por cédula y en urna transparente.