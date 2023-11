Reiteró la necesaria reforma a este poder y ejemplificó con el caso de El Nini: “Se detiene, este caso, Néstor Isidro –buscado por la justicia de Estados Unidos–, y una juez casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte… ¡Ah!, y el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? ¿Esto es derecho? ¡Esto es chueco a todas luces! No se necesita ser doctor en derecho, pertenecer al Instituto de Ciencias (Investigaciones) Jurídicas (IIJ) de la UNAM o a los colegios de abogados”.

Silencio cómplice de académicos

El jefe del Ejecutivo propuso que estas instancias de formación académica e investigación en derecho, como el propio IIJ, convoquen a una rueda de prensa y denuncien este tipo de decisiones judiciales, pero contrario a ello se quedan callados y no dicen nada. Es un silencio cómplice .

Así, reiteró la necesidad de que los integrantes del Poder Judicial sean elegidos por el voto popular; que se fijen las bases para acceder a los cargos; que los tres poderes de la Unión, los colegios de abogados y facultades del ramo hagan propuestas de candidatos, y que se conozca quiénes son los aspirantes e incluso hagan campaña. Y luego, viene la elección y la gente decide .

Planteó que haya la posibilidad de relección, a fin de que sean íntegros, honestos e incorruptibles, realmente al servicio de los ciudadanos, del pueblo, de la sociedad, no al servicio de la delincuencia de cuello blanco o de la organizada .

Destacó que en caso de que en su sexenio no se concrete la transformación a ese poder, corresponderá al siguiente gobierno.