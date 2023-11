T

iro por viaje la cuenta no deja de crecer –el saldo siempre es contra los intereses de la nación– y el Poder Judicial de la Federación (PJF) cada día se ensucia más, si eso es posible, porque a final de cuentas sus integrantes son instrumentos al servicio de grupos de intereses y están ahí para obedecer órdenes y recibir consignas: jueces, magistrados, ministros. Es muy lamentable lo que está sucediendo .

Durísima, pero no falsa, la denuncia del presidente López Obrador, quien reitera: “es necesario que el pueblo elija a los integrantes del Poder Judicial con jueces, ministros íntegros, honestos, incorruptibles, realmente al servicio del pueblo, de la sociedad, no de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada. Lo demás es puro asunto leguleyo; ahora el PJF –el castillo de la pureza–, está prácticamente tomado por la oligarquía de México, se quiere convertir en el poder de los poderes” y ello no es constitucional, es antidemocrático, no lo va a permitir el pueblo. ¡Ah!, y el Consejo de la Judicatura, que está, con todo respeto, pasmado, congelado. ¿Esto es derecho? Es chueco, a todas luces .

Urge, pues, limpiar el Poder Judicial. ¿Y cómo se hace? , plantea el mandatario? “Sólo con el método democrático, que sea el pueblo el que elija, que se fijen con claridad los requisitos, qué se necesita para ser juez aparte de ser abogado, cuánto tiempo de experiencia, el que hayan actuado con integridad; desde luego, que no tengan antecedentes penales. Y que se hagan listados, que proponga el Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial, los colegios de abogados, las facultades de derecho y que la gente vaya viendo quiénes son, de dónde. Que se dé tiempo para que expongan, que la gente los conozca; eso es campaña. ¿Qué, no en el caso de un candidato se lleva tres meses? Pues es lo mismo, se lleva todo un tiempo. Y luego, viene una elección y la gente decide … Y se aplicaría también lo de la revocación del mandato, porque no sólo es la elección del juez, del magistrado o ministro; la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente del funcionamiento de los jueces”.