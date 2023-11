A

ños atrás las únicas empresas que se sabía que eran manejadas por los militares eran el Banco del Ejército y una fábrica de uniformes. El presidente López Obrador ha venido dándoles la operación de otras, algunas importantes, aunque todavía no puede hablarse de una economía militar . Comparativamente, el Grupo Slim es infinitamente mayor. La idea de López Obrador es que obras como el AIFA o el Tren Maya, realizadas con recursos públicos, no caigan en manos de empresarios privados corruptos. Probablemente lo conseguirá en el sexenio de Claudia Sheinbaum, si llega a la presidencia como indican las encuestas y porque no tiene rival de peligro enfrente. Sin embargo, vendrán otros presidentes que no pensarán igual, y aunque pueden ocurrir fricciones con los mandos militares, las obras podrían entregarse al sector privado, sobre todo si ese presidente tiene interés personal en hacerlo. Por lo pronto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) asignó tres aeropuertos internacionales más a la empresa del ejército Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica. Pasarán a su control los aeropuertos internacionales de Uruapan, de Palenque y el Hermanos Serdán, ubicado entre los municipios de Huejotzingo, Juan C. Bonilla y Tlaltenango, en el estado de Puebla.

¿Por qué cambió de opinión?

No es una batalla perdida pero sí un revés duro a la causa de utilizar parte de los fideicomisos que opera el Poder Judicial para apoyar a Acapulco, que lentamente se pone de pie tras el huracán Otis. Un juzgado federal otorgó un amparo definitivo contra la extinción de 13 fideicomisos que contienen recursos que el gobierno quiere emplear en la reconstrucción del puerto. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, había hecho pública una carta en el sentido de que estaba abierta a considerar el tema. Debe una explicación sobre los motivos que le hicieron cambiar de parecer. Mientras tanto, ha quedado en el ambiente la impresión de que se sometió a intereses muy poderosos.

Recordando el Efecto tequila