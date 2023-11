▲ Los asistentes a la reunión en la Casa Blanca: de izquierda a derecha, Juan González, director sénior del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemis-ferio Occidental; Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; Marc Stanley, embajador de Washington en Buenos Aires; Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; Javier Milei, presidente electo de Argentina; Nicolas Posse, jefe de gabinete de Milei; Luis Caputo, ex ministro argentino de Finanzas (2017-2018), y Gerardo Werthein, empresario argentino. Foto tomada de X

El ultraderechista tuvo una reunión positiva con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan, dijo la oficina de Milei en un comunicado. Su visita se llevó a cabo mientras el presidente estadunidense, Joe Biden, estaba fuera de Washington, en el funeral de Rosalynn Carter, esposa del ex presidente Jimmy Carter, en Georgia, y después en un viaje a Colorado.

Por la noche se informó que Milei ya estaba en Argentina.