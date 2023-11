▲ Rosalynn Carter fue recordada ayer como una matriarca que se sentía más cómoda entre los más vulnerables, durante un servicio funerario en Atlanta que reunió a ex primeras damas y a varios ex presidentes estadunidenses, incluido su marido, Jimmy Carter, de 99 años (en la imagen), quien lleva 10 meses en cuidados paliativos y no se le veía en público desde septiembre. Foto Ap