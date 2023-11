“Hay problemas con la información en este momento. Obviamente, bajo constante bombardeo no se puede reunir inteligencia, no se puede recabar información sobre el terreno.

Algunos ni siquiera están con las otras facciones armadas, sino con civiles , aseguró a The Independent Majed Ansari, vocero del ministerio catarí del Exterior.

Las fuerzas israelíes de defensa creen que Hamas tiene acceso a más de 80 cautivos, y que la Yihad Islámica Palestina tiene entre 30 y 40, reveló a The Independent una fuente cercana a las negociaciones.

Tel Aviv. Hamas lucha por encontrar más rehenes para extender la tregua con Israel, entre creciente preocupación de que el grupo militante no conozca el paradero de docenas de cautivos.

“Esto es lo que llamamos ‘la maldición de la cláusula de buena voluntad’ en las negociaciones de crisis. Pero Israel sabrá hasta qué punto Hamas está jugando con el tiempo”, comentó Cristal a The Independent.

En tanto, familiares de los rehenes han demandado una extensión indefinida del alto el fuego para permitir la liberación de todos los cautivos en Gaza.

En una rueda de prensa en Londres, Shahor Mor, de 52 años, cuyo tío Avraham Munder, de 78, permanece en Gaza, expresó que apoya la paz a corto, mediano y largo plazo , siempre y cuando permita sacar a los cautivos del enclave. La esposa de Avraham, Ruti, de 78 años, y la hija de ambos, Keren, de 53, así como Ohad, de 9, hijo de Keren, fueron liberados durante el fin de semana.

Pero algunos también desconfían. Creo que la idea de que Hamas no tiene acceso a todos los rehenes es una táctica , afirmó Ruby Chen, cuyo hijo Itay, soldado israelí de 19 años, fue llevado a Gaza el 7 de octubre.

Hamas ha logrado obligar a un alto el fuego y mantiene zonas bajo su control; tiene la capacidad de entregar a los rehenes.

Preocupación por el paradero de un bebé

La familia de Kfir, un niño de 10 meses cuyo paradero se ignora, también exigió su inmediata liberación , por temor a que si se cancela la extensión de la tregua podría quedar atrapado sin el cuidado apropiado.

Ofri Bibas, tía de Kfir, expresó: “Ya no puede seguir allá. Es un bebé de 10 meses. No sabemos si le están dando la fórmula. No hay mucha comida.

Cada día allá es un riesgo para su condición física y mental. Deben ser liberados. Son niños. No se supone que deban ser rehenes.

Kfir fue secuestrado junto con su hermano Ariel, de 4 años, y sus padres Yarden, de 34, y Shiri, de 32, del kibutz Nir Oz, después de que Hamas asesinó a mil 200 israelíes el 7 de octubre.

Aylon Keshet, quien es primo de Ofri Bibas, añadió que la familia vivía una pesadilla y que no saben nada de las condiciones en que están sus familiares.

Son personas reales, con vidas reales. Por favor, que no se queden un día más. No permitan que Hamas los siga usando como fichas de cambio , manifestó.

No sabemos nada en realidad, estamos a oscuras. No sabemos si están bien o mal. Es un escenario de pesadilla para nosotros. La incertidumbre es terrible. Estamos muertos de preocupación por ellos.

