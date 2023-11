Durante la presentación de su equipo de precampaña, informó que presentó la denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para sentar un precedente, pues los panistas la minimizaron al asegurar que Morena daba por perdida la elección en el estado al no postular al ex procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield Padilla, su aspirante mejor posicionado.

Pusieron en duda mi capacidad y, por ende, la de cualquier mujer, porque también Libia está metida en el tema, o Yulma (Rocha Aguilar, precandidata de Movimiento Ciudadano) están contendiendo , explicó.

Lamentó que Cortés y Rodríguez no hablaron de las encuestas, sólo resaltaron que como la abanderada era ella y no Sheffield, Morena perdería la elección de 2024.

El tema es que nos vamos a pelear dignamente; vamos a entrar a una lucha electoral, de ideas, de números y consistente, no de dichos y no de rebajar a las personas por rebajarlas; por ser mujer ya no existes, ya no cuentas, no tienes el mismo peso que tuviera tu otro compañero , aseveró.

La precandidata presentó al ex integrante del PVEM Eugenio Martínez como coordinador general de su precampaña. En 2021 organizó la campaña de Sheffield cuando fue aspirante a la alcaldía de León.

La ex presidenta municipal de Salamanca y ex panista Beatriz Hernández es la coordinadora de vocería y atención a medios; al frente de la coordinación política designó a Diego Sandoval; en la coordinación jurídica, a Miguel Armenta; la coordinación operativa estará a cargo del ex diputado local Raúl Márquez, y como enlace del PT, Carolina León.