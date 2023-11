André Reyes retomó: vamos a entregar el alma, corazón y nuestro arte al público mexicano, con la esencia del grupo, pero con la sangre nueva de los gitanos .

Cabe recordar, que el reconocimiento global de la banda se consolidó con temas como Djobi Djoba, Bamboleo y Baila baila y su álbum Gipsy Kings alcanzó una gran éxito en diversos países de Europa, siendo aclamado en Francia, Italia, Inglaterra y España antes de conquistar audiencias en otros lugares. Ahora continúan con la promoción de su disco Nací gitano donde destacan los temas Dubai, Me enamoré, La negra, Alma, Voy y La fantasía, entre otros.

La huella imborrable del grupo, no sólo se limita a su repertorio original sino que Gipsy Kings by André Reyes ha dejado una huella imborrable en la industria al reinterpretar temas como Hotel California, incluido en la banda sonora de la película El gran Lebowski. Así como su adaptación de la versión española de You’ve Got A Friend in Me para la banda sonora de Toy Story 3 les ha valido reconocimientos, como el premio SACEM 2012 otorgado a André Reyes por la sociedad de compositores de Francia.

El Tour Gipsy Kings by André Reyes llegará con su original sonido el 2 de diciembre a Zapopan, Jalisco; el 5 al Auditorio Nacional –donde abrirá el espectáculo la actriz y cantante sevillana Nya de la Rubia–. Para final de 2023, los días 27, 29 y 31 de este mes visitarán Barcelona, Estambul y Dubai, de manera respectiva.