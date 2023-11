Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de noviembre de 2023, p. 22

En un segundo intento, Morena y sus aliados en el Senado lograron ayer ratificar el nombramiento del ex gobernador de Nayarit Antonio Echevarría, como consejero independiente del consejo de administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que en octubre pasado les faltó un voto para avalar la designación.

Tras el intento de aprobar la designación hace un mes, el jefe del Ejecutivo federal envió de nuevo al Senado la designación de Echevarría y ahora sí alcanzó la votación requerida de dos terceras partes de los presentes en el pleno, al obtener 64 sufragios a favor y 27 en contra de la oposición.

El senador morenista Ricardo Monreal rechazo el argumento del Grupo Plural en torno de que designaciones de ese tipo son premios para ex gobernadores que entregaron la plaza a Morena en pasados procesos electorales.

Resaltó que el comportamiento de Echevarría fue de respeto a la voluntad popular. Lo que se dio en Nayarit fue un movimiento social impresionante que provoco el cambio y que el partido guinda ganara. Aunque Echevarría hubiera querido, no habría podido parar la movilización a favor de Morena, subrayó Monreal.

El senador Emilio Álvarez Icaza dijo que no se puede premiar la entrega y la deslealtad y sobre todo no se puede mandar un mensaje anticipado para el próximo proceso electoral , respecto de que se puede premiar a quien no defiende su proyecto y su gobierno.

Apuntó que no está pidiendo a ningún mandatario o actor que viole la ley, sino que tengan un comportamiento democrático.

Antes, el Senado aprobó nombrar a Guadalupe Espinoza Sauceda y Larisa Ortiz Quintero magistradas numerarias del Tribunal Superior Agrario, así como el de Leonardo Rodarte Dávila como togado numerario del Tribunal Unitario Agrario.

El senador José Narro, de Morena, hizo un llamado para que el Ejecutivo envíe a la cámara alta las designaciones que faltan en este tipo de tribunales. Hay más de 10 vacantes de magistrados que necesita nombrarse de forma pronta y expedita para que realmente hagan justicia en el campo, puntualizó.