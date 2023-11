Alberto Aceves

El predio del América es un lu-gar donde conviven fotos y recuerdos de viejos campeonatos. En ese mundo emocional, que moviliza a entrenadores y directivos, la nostalgia es un sentimiento bastante reaccionario. Ninguno se permi-te pensar en otro objetivo que no sea la final. La última vez que llegaron hasta esa instancia fue en diciembre de 2019, cuando perdieron contra el Monterrey en el estadio Azteca. Desde entonces sólo quedan eliminaciones tempranas en cuartos de final y semifinales, un estigma que pretenden cambiar elementos como Álvaro Fidalgo, marcado por su expulsión ante el Guadalajara en el torneo pasado.

En este club no hay excusas , recalca el español horas antes de enfrentar al León en el estadio Nou Camp. Llevamos una serie de torneos en los que hubo muchos disgustos, fracasos, momentos muy jodidos, pero no podemos entrar mañana (hoy) pensando en todas esas cosas. Tenemos una oportunidad nueva para demostrar lo que queremos conseguir. Por el formato de la Liga, muchas veces se olvida lo que se hizo. Al final llevamos 16 jornadas invictos y es una cosa a tener en cuenta .