Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de noviembre de 2023, p. a11

Carlos Alcaraz ha roto moldes escalando a la cima del ATP Tour de manera vertiginosa. Y en su ascenso, el tenista español visita la capital mexicana, donde hoy se enfrentará al escenario más grande de su carrera: la Plaza de Toros México.

Es un sitio emblemático donde han jugado Roger Federer y Rafael Nadal. Yo también quería tener la oportunidad, por eso vine , dijo el número dos del mundo, quien espera convocar a más de 40 mil aficionados en su duelo ante el estadunidense Tommy Paul.

A sus 20 años de edad, el español presume un ímpetu hirviente con el que ha conseguido romper marcas de precocidad en el circuito.

“Preparen el televisor, porque en 2024 vamos a luchar por-que la temporada sea mejor que esta. Uno de mis pendientes es ganar el oro o una medalla para mí país en los Juegos Olímpicos, además quiero llevarme el título en al menos uno de los cuatro Grand Slams”, añadió.

A pesar de su apretada agenda, que comenzó con su llegada la madrugada del martes, se muestra sonriente y optimista.

Será una alegría tener a los fanáticos animándome. Este partido me ayudará a enfrentar los retos que vienen de la mejor for-ma posible.

El murciano es un jugador todoterreno que exhibe una versatilidad imponente en cualquier tipo de superficie. Es por ello que espera con ansias su encuentro con el público mexicano en el coso de Insurgentes.

Me siento bien físicamente, aunque el año fue muy exigente y cansado, principalmente los últimos meses. Me ha costado mucho trabajo mantener mi nivel, pero he trabajado mucho con la sicóloga y mi equipo.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero jugará por segunda vez en nues-tro país, luego de su participación en el Abierto Mexicano de Acapul-co en 2021.

La gente aquí me parece maravillosa, súper cercana y cálida. Además de lograr más títulos, quiero seguir creciendo y que en 10 o 15 años pueda ver que soy una persona con valores y capaz de dejar un buen legado , subrayó.

Además de su laureado palmarés, que incluye 12 títulos ATP, Alcaraz es también el jugador más joven en ganar 15 o más partidos de Grand Slam dos años consecutivos.

Hay que saber vivir los momentos buenos y los malos. Después de Wimbledon llegó una racha negativa pero, es normal, no siempre se pueden romper récords .

–¿Te molesta que te comparen con Rafa Nadal o Roger Federer?

Soy el mismo chico de siempre, no voy a cambiar la persona que soy por las expectativas que tiene la gente. Es un honor que piensen que puedo ser como ellos; sin embargo, tengo mi propia historia.

Tommy Paul, por su parte, habló sobre su pronóstico del partido.

Espero que mañana (hoy) pueda ganarle a Carlos, aunque no será nada sencillo , mencionó el estadunidense, quien este año disputó los Abiertos de Acapulco y Los Cabos.

En la Plaza de Toros también se presentarán la danesa Caroline Wozniacki, quien enfrentará a la griega Maria Sakkari.

Nunca en mi carrera había convivido con fans tan cálidos como los mexicanos, estoy segura de que será una noche muy especial. He trabajado hace unos años con terapia sicológica y eso me ayuda a jugar mejor en partidos como éste , comentó Sakkari, quien hace unos meses se coronó en el Torneo de Guadalajara.