Sus partidos ante los mejores del mundo representaban todo un espectáculo por la precisión y fuerza de sus golpes. No en vano su apodo. Marín se convirtió en una figura a seguir en su natal San Juan, de donde también surgieron los medallistas Carlos Vallejo, La Momia, y Matías Jiménez, entre otros. Sus inicios en la pelota se dieron siendo un niño cuando acompañaba a sus padres y tíos al frontón. En una cancha de 30 metros y con los jugadores españoles como sus figuras a seguir, Marín comen-zó su romance con la disciplina.

Recuerdo mucho que mi mentalidad era ganar cada partido y, si me iban a derrotar, al menos les costara mucho trabajo. No me gustaba perder y menos si los juegos eran en casa y ante mi afición , di-jo en una entrevista.

Su delgada figura lo obligó a desarrollar un perfecto golpe de bolea que lo ayudó a contrarrestar la altura y peso de sus adversarios. Te-nía que encontrar una forma de ganar sin que me vencieran por su altura o peso, la pelota vasca me ayudó a pensar de forma inteligente .

En sus últimos años de vida Javier Marín se dedicó a la enseñanza en su natal Ixtayopan. Su influencia fue tal que cientos de alumnos y ex compañeros externaron sus condolencias a su familia. Entre sus principales logros como instructor destacan una medalla de plata en Copas del Mundo. Uno de sus pendientes fue la formación de escue-las de pelota vasca en Tláhuac, objetivo que se trazó desde que comenzó su etapa de entrenador.