Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de noviembre de 2023, p. a10

Hay un combate que ocurre en la imaginación de los aficionados al boxeo desde hace un par de años. En esa hipotética pelea, Saúl Canelo Álvarez, la máxima figura mexicana, confronta a David Benavidez, su némesis incuestionable. Ese combate, admiten casi todos, es el que necesita esta industria a más tardar en 2024 y también es el que todos quieren ver.

“Canelo y yo nos necesitamos de manera mutua”, afirma Benavidez vía Zoom antes de abordar un avión para irse de descanso tras demoler a Demetrius Andrade, el sábado pasado en Las Vegas. Una demostración escalofriante de fuerza que arrebató el invicto al estaduniden-se y confirmó al mexicano como retador oficial para Álvarez el próximo año.

“Canelo me necesita tanto como yo a él”, asegura Benavidez, invicto en 28 peleas, porque me permitiría entrar en ese nivel de peleadores legendarios en el que está. Pero también me necesita, porque dice que quiere hacer historia y para eso debe vencer a los mejores y en la división de supermedianos, sin duda, lo soy .

Retador oficial

Benavídez es campeón interino y fue confirmado como retador oficial en la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Uzbekistán, el 14 de noviembre pasado. La pelea del sábado ante Andrade sólo confirmó que Canelo tiene un rival ineludible, si desea consagrarse como monarca indiscutido de la categoría supermediana.

Estamos listos para darle a la gente lo que quiere ver , conti-núa Benavidez; la pelea contra Saúl es la más grande que puede realizarse el próximo año. La necesita el boxeo y todos la mencionan cuando hablan de nosotros .

Hace un par de semanas, le preguntaron al inolvidable Mike Tyson a quién consideraba el mejor boxeador mexicano del momento. Respondió con una pregunta, más en broma que como duda genuina.

Benavidez es mexicano, ¿no? , preguntó el ex campeón de los pesos completos y sentenció: “Creo que él es el mejor peleador que tiene México, un país donde abundan los grandes campeones. El verdadero ‘monstruo mexicano’ se llama David Benavidez”.

José Benavidez, padre y entrenador de ese monstruo del cuadrilátero, da la razón a Tyson y por eso es un poco desconfiado respecto del futuro de su hijo y de la pelea ante Canelo.

Tienen temor