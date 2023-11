▲ La lluvia no impidió que el público hiciera fila para ingresar ayer a la quinta jornada de actividades de la fiesta librera más importante de Hispanoamérica. Foto Arturo Campos Cedillo

Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de noviembre de 2023, p. 3

Guadalajara, Jal., Autoras de Letonia, Rumania, Portugal y el País Vasco reflexionaron acerca de la realidad de escribir en lenguas minorizadas rodeadas de culturas más potentes y sobre la idea de Europa que se traduce en sus literaturas, en una sesión que se desarrolló dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En la mesa Europa en la literatura: Narrando el continente, el portugués José Luis Peixoto, la letona Nora Ikstena, la rumana Adina Rosetti y la vasca Karmele Jaio conversaron respecto a la importancia de mantener sus idiomas frente a la integración en el continente culturalmente diverso.

La narradora Ikstena afirmó que no existen las minorías y mayorías en la lengua, sino que todas tienen la misma relevancia. No me siento como una minoría en Letonia. Debemos continuar escribiendo en nuestra lengua madre para que sigan vivas. Recomiendo quedarnos en ellas porque esto nos da valor de pertenencia .

La novelista Jaio recordó que en su caso hablan euskera unas 900 mil personas en el mundo y como autora ejerce ese idioma pensando que éste no tiene asegurado su futuro y decidir conservarlo como autora es su aportación para la subsistencia de esa lengua. Para nosotras, Europa es la oportunidad de demostrar la diversidad y riqueza cultural . Destacó que en su literatura habla de las familias como lugar de transmisión, pero principalmente como del silencio en ellas, porque ahí se comunican muchas cosas sin necesidad de palabras. El terreno en que me muevo es el de las palabras no dichas. Entro en esos terremotos que hay dentro y salen a la luz cuando los escribo .