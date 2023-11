Para averiguar si estos pájaros en Europa desarrollaron dialec-tos, es decir, formas de comunicarse que difieren según el lugar donde viven los individuos, los investiga-dores registraron cotorras argentinas en ocho ciudades de España, Bélgica, Italia y Grecia. Un novedoso método estadístico les permitió probar que sí. Queríamos saber no sólo si existen diferentes dialectos, sino también en qué escala geográfica se encuentran , indica Tyndel.

Europa no tiene ninguna especie de loro nativa. Sin embargo, varias especies, incluida la cotorra monje, establecieron

En su mayor parte, los dialectos diferían en la estructura de modulación de frecuencia dentro de cada llamada, lo cual es muy difícil de escuchar para los humanos , añade Smeele.

Cuando los científicos buscaron dialectos dentro de los parques de cada ciudad, no encontraron diferencias. Los loros no tenían llamadas únicas de un parque a otro. En conjunto, esto sugiere que los dialectos de los loros se separaron temprano, cuando las aves invadieron las ciudades europeas, pero luego no cambiaron significativamente durante este periodo , explica Tyndel.

Los resultados fueron sorprendentes, prosigue: Esto sugiere que los dialectos surgieron a través de un proceso pasivo (escucha-repetición con comisión y reproducción de errores) o que, para empezar, eran diferentes y que estas diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo .

Pero el equipo no ha descartado que los dialectos también puedan formarse mediante un proceso activo que podría ayudar a las aves con la comunicación social, como el reconocimiento de compañeros de grupo. En los parques, las cotorras argentinas viven en nidos muy agrupados. Los investigadores creen que podría haber diferencias vocales, como jerga, en estas unidades sociales más pequeñas.

Creemos que los dialectos podrían usarse para comunicar quién es parte de qué grupo de nidos, como una contraseña , señala Smeele. En el futuro, el equipo planea descubrir cómo los individuos aprenden unos de otros y si los grupos más pequeños muestran dialectos dentro de los parques.