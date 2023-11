Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de noviembre de 2023, p. 33

Aun cuando la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, dijo que privilegiará el diálogo para lograr un mayor presupuesto para el instituto en 2024, no descartó la posibilidad de acudir a los tribunales para obtenerlo.

En entrevista, Avendaño reiteró que a diferencia de la vía jurisdiccional, mediante el consenso se han obtenido ampliaciones presupuestales como la de este año, que fue de más de 45 millones de pesos, por lo que seguirán buscando el diálogo con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y el Congreso capitalino para que en el ejercicio fiscal del próximo año se asignen mayores recursos.

Insistió en que si se aprueba el techo previsto de 2 mil 100 millones de pesos propuesto por la SAF habría riesgos para organizar el proceso electoral de 2024.

No tener los recursos suficientes nos llevaría a no atender correctamente el proceso electoral o no poder cumplir con nuestras responsabilidades, que también son muchas y variadas. Si no se dotara tendríamos que elegir determinadas funciones o atender gastos de operación como nóminas, rentas, renta de plantas de luz, vigilancia, Internet, lo que impacta en la operación de la institución .

Por otra parte, consejeros electorales se reunieron con miembros de la sociedad civil con miras a delinear actividades y acciones para el voto de las personas en prisión preventiva. El objetivo es que el grupo poblacional ejerza su derecho al sufragio de manera informada, así como explicarles el sistema político local y los diferentes cargos públicos que serán elegidos el próximo año.