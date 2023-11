A

rgentina saltó de la catástrofe al caos: en unas semanas se instalará de modo creciente. Una democracia que se limita a contar los votos para elegir representantes, y no incluye en su idea y en sus prescripciones jurídicas los derechos humanos y la temperancia de la desigualdad social, puede elegir dementes o cretinos, como Javier Milei.

La dolarización para detener la inflación, plan de Milei hasta días después de su elección, empezó a hacer agua con rapidez. El banquero Emilio Ocampo que sería presidente del Banco Central (BC) para dinamitarlo desde dentro y operar la dolarización, ya no lo presidirá, debido a la decisión de Milei de posponer su ocurrencia. La posposición se debe a la designación de Luis Caputo como ministro de Economía, personaje que fue ministro de Finanzas y presidente del BC, con Mauricio Macri. Ya es un secreto a voces. La operación de la economía será decidida por la visión de Macri y por varios de sus ex colaboradores, con el apoyo del partido de Macri. Por tanto, no vamos a enterarnos cómo es una dolarización sin dólares y con reserva negativa del BC. Sin embargo, la cabeza atroz de Milei advirtió que el objetivo de cerrar el BC, no es negociable : lo cerrará sin dolarizar, ¿qué significará eso?

Milei saltó de personaje menor de la Tv, a candidato presidencial estrafalario con estilo histérico para representar la desesperación de las mayorías. En campaña dio a conocer la clonación de su hijo, el perro Conan, y su feliz decisión: por 50 mil dólares,tiene ahora cuatro nietos clonados de Conan; se llaman Robert, Lucas, Milton y Murray, en honor a cuatro impresentables economistas neoclásicos, neoliberales.

Milei ganó en 21 de las 24 provincias argentinas. Perdió con menos de un punto porcentual en la de Buenos Aires, que aporta el mayor número de votos. En las cinco provincias siguientes por el número de votantes, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Tucumán, el aluvión de votos por Milei fue impresionante: 74.05, 55.7, 57.24, 71.14 y (sólo Tafí Viejo), 57.06 por ciento, respectivamente. La participación nacional de votantes fue muy alta: 76.3 por ciento.

Para el observador externo, impresiona la pérdida de votos del peronismo y su fuerza cultural histórica. Si ésta se conserva en el sustrato del imaginario ciudadano, fue acallada al elegir a Macri en 2015 y ahora al elegir a Milei, después de haber votado en 2019 al ineficaz gobierno peronista de Alberto Fernández.