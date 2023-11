Esto provocó una cascada de críticas y burlas de usuarios en redes sociales que aseguraron que la panista olvidó el nombre de su biografía, escrita por Raciel Trejo, y la compararon con Enrique Peña Nieto, quien no pudo decir aquí hace 12 años sus tres libros favoritos.

Guadalajara, Jal., La precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, acudió por segundo día consecutivo a la Feria Internacional del Libro y protagonizó un desaguisado durante su participación en el foro FIL Pensamiento, cuando una periodista Patricia Flores le preguntó: Xóchitl, ¿cómo se llama tu libro? , a lo que no respondió.

Sheinbaum tiene miedo

Gálvez nuevamente tuvo en la mira a la señora de enfrente –como se refiere a la aspirante morenista Claudia Sheinbaum– y al presidente Andrés Manuel López Obrador, de quienes dijo tienen miedo de confrontar en lugares donde no se sienten cómodos ni arropados por sus seguidores.

La FIL es lo más maravilloso que tiene México en materia de ferias del libro, yo estoy muy orgullosa de venir, mi reconocimiento a esta universidad (de Guadalajara) y además es plural, si alguien no viene es porque no quiere; la señora de enfrente no viene porque le da miedo , afirmó en entrevista colectiva.