Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 28 de noviembre de 2023, p. 5

El Tren Maya se inaugurará el 15 de diciembre con algunos faltantes , lo que permitirá tener tiempo para irlo consolidando , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, durante la mañanera en Palacio Nacional, donde se informó sobre los avances del tramo 3 del proyecto ferroviario, el mandatario federal criticó las voces que han señalado que la obra no se inaugurará completa.

“Claro que va a haber todavía algunos faltantes, ajustes, no en seguridad, no en lo fundamental, sino que puede ser que falte abrir un espacio en una estación, que no va a ser así, no estoy autorizándolo.

Pero ¿qué ganamos con echar a andar anticipadamente el proyecto? Que tenemos tiempo para irlo consolidando. Si esperamos que esté totalmente terminado para que (algunos medios) no vayan a observar que una vez más le pusieron una pasada de pintura, pues entonces nos queda poco tiempo para consolidar la operación, porque todo lleva un tiempo para que funcione, estas grandes obras pueden llevar hasta un año , puntualizó.

Incluso comparó con las críticas que se hicieron al concluir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuando se decía que no se paraban ni las moscas , ante lo que el mandatario reviró: ya es el aeropuerto que más carga maneja en todo México , incluso más que las terminales aéreas de la Ciudad de México y de Guadalajara.

Pero como lo terminamos a tiempo, pues a pesar de todos los bloqueos, hemos podido irlo consolidando, y ya cuando termine nuestro mandato va a estar al 100.

En su turno, Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México (firma que construye los trenes), informó que ayer salió de la sede de la empresa, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, el quinto convoy rumbo a Cancún que se someterá a las pruebas pertinentes para sumarse a la flotilla, además de que en unos días lo hará el sexto, a fin de que en la apertura programada para dentro de 17 días se cuente con seis trenes completos operando.