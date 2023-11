Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 28 de noviembre de 2023, p. 5

De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las protestas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), que le impidieron participar el domingo en la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Tlapa. “No iban con el propósito de hacer un planteamiento en busca de justicia, no, iban a provocar, porque están muy desesperados. Y me pueden decir: ‘Es que son de izquierda’. Creo que no, son conservadores”.

Deslindó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), porque estas actitudes no son generalizadas de esta organización. Afirmó que la Ceteg es un grupo manipulado y penetrado por el conservadurismo . Acusó al ex gobernador de Guerrero Héctor Astudillo y al presidente municipal de Tlapa de estar detrás de este tipo de acciones, porque también han estado movilizando gente en Acapulco y Coyuca de Benítez, son los que sostienen que no estamos haciendo nada .

–¿Ya no hay diálogo con la coordinadora, Presidente?

–Sí, con todos. Y, además, no generalizar, porque no es la coordinadora.