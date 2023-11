El morenista subrayó que no puede destituirse a un senador salvo que sea por una causa grave, como que haya cometido un delito.

El Senado es un poder soberano , resaltó, al puntualizar que la cámara alta no ha actuado con desapego a la ley; simple y sencillamente no hemos alcanzado las dos terceras partes de la votación y eso ni es un delito ni estamos cometiendo una falta, como sí lo cometen muchas veces en el Poder Judicial liberando a los delincuentes .

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Eduardo Ramírez, señaló ayer que está fuera de lugar la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán de destituir a los senadores por no acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de nombrar a los tres comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Es como si nosotros los senadores quisiéramos, ante el incumplimiento de la Corte de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, llevarlos a juicio político.

Violentaríamos la división de poderes si actuáramos de la misma manera irrespetuosa, soberbia, majadera, falta de cualquier sensibilidad política y conocimiento en contra de un poder al que nosotros sí hemos respetado.

Rivera aconsejó al ministro que analice las palabras que ha manifestado y tome en cuenta que todos los poderes tienen elementos para defenderse y también sancionar o señalar las omisiones que del otro lado son claras y todos conocen .

La senadora y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero precisó que una cosa es que no se haya cumplido con el nombramiento y otra que la votación no haya dado para las dos terceras partes.

Recordó que se hicieron varios ejercicios, pero no se alcanzó esa cantidad de votos; entonces más bien es una cuestión de construir consensos.

Contra esta posición, el senador del grupo plural Germán Martínez indicó que es grave no cumplir las sentencias de la Corte al considerar que se debe ponderar quién acató y quién no.

Añadió que se debe buscar que las sentencias no sean llamados a misa, si no, no vivimos en un estado de derecho, sino en uno donde la gente hace lo que quiere.