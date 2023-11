D

emasiado bueno para que fuera real: cuando tersamente anunció que aceptaba la propuesta presidencial para que los voluminosos dineros de los 13 fideicomisos del Poder Judicial –extinguidos por el Legislativo– se destinaran a los damnificados por el huracán Otis, la ministra Norma Piña aseguró que se trataba de una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población .

¡Qué bonito!, pero en cuestión de días el compromiso y la solidaridad de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no trascendió el discurso público, pues se conoció que más allá de sus sonrisas para la foto había operado por abajo del agua para mover a su tro-pa –más el empujoncito de los partidos de oposición con su acción de inconstitucionalidad– y así evitar, mediante una jugada leguleya en la que el Poder Judicial de la Federación (PJF) aparece como juez y parte, que un solo centavo de dichos dineros fuera canalizado a los damnificados.

Conocida esa jugada, el presidente López Obrador denunció: “ya no sé cuántos amparos (se han concedido para evitar el uso de esos dineros para los damnificados), y la señora (Piña) ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar. Mejor que nos diga que cambió de parecer o la presionaron, o por qué no va a cumplir… Es muy lamentable que estas cosas pasen, porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte, que en un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso en beneficio de los afectados de Acapulco y ahora cambian, están metiendo amparos y con sus aliados del PAN haciendo maniobras leguleyas”. Y es la fecha que la ministra Piña no ha dicho ni pío.

Ella no, que para eso tiene a sus huestes: La Jornada (César Arellano García) informa que Elizabeth Trejo Galán, titular del noveno juzgado de distrito en materia administrativa, concedió la suspensión definitiva que frena la reforma que elimina 13 fideicomisos del PJF, por lo cual quedaron congelados, por ahora, los cerca de 15 mil millones de pesos de esos instrumentos .