n abono a la paridad de género, Claudia Sheinbaum, integró su equipo de precampaña con cinco mujeres y cinco hombres. Y buscando la unidad incorporó a los aspirantes a la Presidencia con los que compitió. Presentó ayer a su equipazo , dijo. Marcelo Ebrard no asistió, pero Claudia sumó a un marcelista de hueso colorado, Jesús Valdés Peña. Sí estuvo Adán Augusto López Hernández. Se desataron las especulaciones, el futurismo. ¿Los miembros del equipazo formarán parte del gabinete? ¿En qué posiciones? Algunos podrían ir al Congreso como líderes del Senado y la Cámara de Diputados: Mario Delgado, el mencionado Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña. A Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, los futurólogos la proyectan en la Secretaría de Bienestar. Renata Turrent por ahora será el enlace con el grupo de notables que será presentado la próxima semana y, más adelante, probablemente estaría en Cultura. Regina Orozco, tal vez en Bellas Artes. Esthela Damián, en Energía; cuando fue diputada federal hizo un gran papel en defensa del petróleo. Tatiana Clouthier será la vocera de la precampaña. ¿Y Ricardo Monreal? Si no hay otra más lejana, ocuparía la Embajada en Azerbaiyán, desde ahí podría seguir en contacto con su eco Alejandro Rojas Díaz Durán.

