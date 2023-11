Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 28 de noviembre de 2023, p. 27

Madrid. Arnaldo Otegi, el histórico dirigente de la izquierda separatista vasca, decidió no ser el próximo candidato de EH-Bildu para la presidencia del gobierno vasco en los comicios que se realizarán en el segundo trimestre del próximo año.

He decidido no presentarme ni postularme para ser aspirante a lehendakari. Mi sitio no está en el Parlamento , señaló el líder abertzale, que centrará sus esfuerzas en mantener cohesionado su partido.

Otegi finalmente decidió renunciar a la candidatura para encabezar el gobierno vasco, a la que hubiera acudido por primera vez después de la ilegalización de su formación política, Batasuna, en 2003.

De 65 años y con una larga y prolija trayectoria de activismo en el País Vasco, incluso ha sido condenado a prisión varias veces; la última en 2009, de la que fue liberado en octubre de 2016, lo que supuso en su carrera política el impulso definitivo para liderar la coalición de EH-Bildu, que hoy día tiene amplias posibilidades de ser el partido más votado en la región, incluso por delante del históricamente hegemónico Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ya tiene de candidato al diputado autonómico Imanol Pradales.