Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Martes 28 de noviembre de 2023, p. 9

El 12 de diciembre se llevará a cabo el concierto La culpa es de los 80, viaje musical en el que la banda de rock tampiqueña Código Zero hará un repaso de sus principales temas, acompañados de otros que han traspasado generaciones y son fundamentales para el crecimiento de éstas. Se presentarán también íconos pop de esa década que integraron grupos hoy míticos como Parchís y Los Chamos.

En entrevista por Zoom, el cantante Tino, Ficha Roja del grupo español Parchís, dijo: “Es una especie del soundtrack de todos lo que crecimos en esa década, y porque nos marcó es un recurso porque todos los que pertenecemos a esa generación estamos marcadísimos por haber vivido esos años explosivos y prolíficos en música y arte. En realidad, es una excusa para que nos juntemos 40 años después porque el público será de nuestra edad y recordaremos cuando no nos preocupábamos por pagar las facturas ni otras responsabilidades, y tendremos 14 años otra vez”.

A decir de Frank, Ficha Azul de la misma agrupación, serán dos horas de concierto; habrá canciones de nuestro primer álbum y de toda nuestra trayectoria, así como versiones de clásicos que harán emocionarse y cantar a todo pulmón. Le pusimos ese nombre porque la década nos marcó mucho y por eso no nos podemos desprender de ella. Sólo es para reunirnos con quienes ya pintamos canas desde hace rato y que tengan ganas de pasarla bien .