El método interactivo, explicó el creador, refleja algunas de las técnicas que he desarrollado a lo largo de varios años de experimentar con la jarana jarocha, la cual te conecta de Internet a unos videos para practicar los ejercicios con el instrumento tradicional como si fuera un piano, violín o saxofón a los cuales tienes que estudiar y adquirir una técnica .

Para acceder al método, dijo Last Jerónimo, es a través de donativos desde 100 pesos, que serán entregados a siete músicos de son jarocho de la tercera edad que han dedicado su vida a este género, como una manera de agradecer sus enseñanzas que, sin duda, son la inspiración de esta iniciativa .

Reconocido por combinar la música mexicana con diferentes géneros y tendencias contemporáneas con ayuda de instrumentos tradicionales, Last Jerónimo desarrolló el método interactivo la jarana jarocha en el siglo XXI: Técnicas interpretativas contemporáneas con base en la tradición .

Un archivo para todos

El archivo digital es para todas las edades, niveles y músicos que tocan jarana jarocha, así como para guitarristas, bajistas o ejecutantes instrumentos de cuerda que quieran estudiar técnicas como los rasgueos, por ejemplo; además, los ejercicios están cronológicamente puestos y divididos en tres ejes: el rítmico, armónico y melódico .

Last Jerónimo puntualizó: los instrumentos tradicionales pueden ser ejecutados en otros géneros o escenarios, no sólo en su esencia tradicional, sino pueden llevarse a otras fronteras y límites; en mi caso, durante mucho tiempo la he llevado a la Orquesta Nacional de Jazz de México, o tocado con Alejandro Sanz y con músicos de hip hop de Nueva York, entre otros .